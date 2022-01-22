НАТО отвергло требования РФ вывести военных из Болгарии и Румынии

«НАТО не откажется от способности защищать и оборонять друг друга, в том числе присутствием войск в восточной части альянса», — заявила представитель НАТО Оана Лунгеску. По ее словам, «требования России создадут первый и второй класс членов НАТО, чего мы не можем допустить, мы отвергаем любые идеи о сферах влияния в Европе».

Представитель альянса подчеркнула, что НАТО изучает необходимость усилить восточную часть альянса.

В пятницу МИД Болгарии призвал Россию уважать внешнеполитический выбор Софии в том, что касается членства страны в Североатлантическом альянсе.

Накануне МИД РФ потребовал вывести войска НАТО из Болгарии и Румынии, чтобы вернуть альянс к границам 1997 года.