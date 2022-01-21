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МИД РФ потребовал вывести войска НАТО из Румынии и Болгарии

21.01.2022

По мнению ведомства, это нужно для возврата альянса к позициям 1997 года

НАТО должно вывести войска из Румынии и Болгарии. Это, в частности, подразумевает требование России вернуть альянс к позициям 1997 года, говорится в ответе пресс-службы МИД РФ журналистам.

Так, сообщает ведомство, НАТО должно вывести иностранные силы, технику и вооружения с территории стран, которые не являлись его членами по состоянию на 27 мая 1997 года. «Двояких толкований», по заявлению пресс-службы, это требование не подразумевает.

В декабре внешнеполитическое ведомство опубликовало проекты договоров с США и НАТО. Возврат альянса к границам 25-летней давности был одним из пунктов в списке гарантий безопасности. Постпред США при НАТО Джулиан Смит после этого заявила, что требование не будет выполнено и назвала российское требование «возвращением во времени». После переговоров России и НАТО 12 января генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о риске вооруженного конфликта в Европе.

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