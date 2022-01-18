Close

#Новости

#Россия/мир

ЕС заявил о планах участвовать в переговорах России с США и НАТО по безопасности

18.01.2022

Если они продолжатся, Европа должна быть за столом, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель

Он также призвал пересмотреть архитектуру европейской безопасности, поскольку она не менялась со времен общеевропейского совещания в Хельсинки в 1975 году.

Европа «не претендовала на то, чтобы присутствовать за столом переговоров на встречах США и России, но если эти дискуссии продолжатся, то она должна быть их участницей», приводит ТАСС слова Борреля на выступлении в комиссии Европарламента по иностранным делам. «Европейская безопасность не должна обсуждаться без нашего участия… Никакие решения не могут приниматься без участия европейцев», — уверен он.

Переговоры о гарантиях безопасности прошли в три этапа: 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве; 12-го числа в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, 13-го — завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.