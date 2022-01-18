ЕС заявил о планах участвовать в переговорах России с США и НАТО по безопасности

Он также призвал пересмотреть архитектуру европейской безопасности, поскольку она не менялась со времен общеевропейского совещания в Хельсинки в 1975 году.

Европа «не претендовала на то, чтобы присутствовать за столом переговоров на встречах США и России, но если эти дискуссии продолжатся, то она должна быть их участницей», приводит ТАСС слова Борреля на выступлении в комиссии Европарламента по иностранным делам. «Европейская безопасность не должна обсуждаться без нашего участия… Никакие решения не могут приниматься без участия европейцев», — уверен он.

Переговоры о гарантиях безопасности прошли в три этапа: 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве; 12-го числа в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, 13-го — завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.