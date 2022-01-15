США и НАТО выразили готовность провести новую встречу с Россией

«США и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатии и обоюдовыгодного диалога. США вместе с союзниками по НАТО едины в своем дипломатическом пути и призывают Россию принять немедленные действия по деэскалации своей продолжающейся агрессии против Украины», — говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

12 января Столтенберг сообщил, что военно-политический блок предложил Москве новые переговоры, напоминает «Коммерсантъ». Российская сторона, по его словам, дала знать, что пока не готова согласовать календарь. Позднее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не видит оснований для новых встреч «без прояснения того, есть ли хотя бы какой-то ресурс».

Накануне США обвинили Россию в подготовке провокации в Донбассе, которую можно было бы использовать как повод для вторжения. В Москве назвали подобные подозрения голословными.

Фото Army.mil