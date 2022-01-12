В Брюсселе началось заседание Совета Россия – НАТО

НАТО представляют генсек Йенс Столтенберг, постоянные представители 30 государств альянса в Брюсселе и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.

Планируется, что заседание продлится около трёх часов. По словам замминистра иностранных дел Александра Грушко, как таковой повестки нет, это неформальное заседание.

Ожидается, что в ходе дискуссии стороны обсудят взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями.

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