Токаев назвал протесты в Казахстане попыткой госпереворота

Стартовала внеочередная сессия Совета ОДКБ. Она проходит в режиме видеоконференции и началась с минуты молчания.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал события в стране попыткой государственного переворота. По его словам, в городах республики шли настоящие бои, в Алматы они продолжались две ночи.

Токаев также рассказал, что массовые беспорядки в Казахстане начались «как по единой команде». Он утверждает, что действия протестующих координировались «из одного центра». Он также отметил, что против мирных демонстрантов «никогда не применялись и не будут применяться вооруженные силы».

8 января премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с Владимиром Путиным сообщил, что Ереван как председатель ОДКБ созывает заседание Совета коллективной безопасности. Его об этом попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

5 января Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности с просьбой ввести войска. На следующий день союзники по ОДКБ начали отправку в республику коллективных миротворческих сил. В их состав вошли военные из Киргизии, Армении, Таджикистана, Белоруссии, но в основном это военнослужащие из России. Руководит действиями объединенной группировки командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков.