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Власти Казахстана объявили о контроле над всеми зданиями мэрий и отделений полиции

07.01.2022

В Алматы сегодня утром усилилась стрельба

По данным МВД республики, задержаны более 3 тысяч человек, 26 вооружённых протестующих убиты, 18 ранены.

В администрации президента заявили, что в Алматы участники беспорядков забаррикадировали здание телеканала «Мир», есть жертвы, по словам очевидцев, «тела погибших лежат прямо на улице».

Протестующие в Алматы, как пишут СМИ, также пытались захватить Академию погранслужбы КНБ. В сети появилось видео, предположительно, с курсантом, в котором тот говорит родителям, что любит их, и «мы точно все умрём». Начальник академии, по информации прессы, убит.

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