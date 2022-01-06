СМИ: Курган готовится к приему беженцев из Казахстана

Курганская область готова принять беженцев из Казахстана, пишет URA.RU со ссылкой на источник в правительстве региона. По его словам, «если беженцы направятся в регион, то Курганская область готова будет принять их».

Член Совета Федерации Елена Афанасьева тоже призвала к готовности региона к приему беженцев, сообщается на сайте областного отделения ЛДПР. По ее словам, первыми, кто может «пострадать от националистов в Казахстане, будут русские», которые проживают в стране. Афанасьева напомнила, что Курганская область граничит с республикой. По мнению сенатора, силовым структурам нужно быть готовым к возможным провокациям.

Протесты в Казахстане, вызванные резким повышением цен на топливо для автомобилей, длятся со 2 января. Президент Касым-Жомар Токаев ввел в республике режим чрезвычайной ситуации. До этого в отставку ушло правительство.

Токаев обратился за военной помощью к Организации Договора о коллективной безопасности, в которую входит Россия. Президент Казахстана заявил, что стране потребуется поддержка в борьбе с «террористической угрозой».