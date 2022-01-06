МИД РФ назвал протесты в Казахстане инспирированной извне попыткой подорвать целостность страны

«Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства. Российская Федерация продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов, прежде всего по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей», — говорится в заявлении.

Заявления о якобы внешнем источнике протестов в Казахстане начали появляться накануне вечером. Утром президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, возложив на него вину за неспособность удовлетворить потребности граждан. Однако уже вечером, в очередном телеобращении, он упомянул, что массовые акции в стране якобы подогреваются некими внешними силами. Эту же позицию поддерживают российские государственные СМИ.

Сегодня было объявлено об отправке российских десантников в Казахстан для подавления протестов. По неподтвержденным данным, речь идет о 3 000 военнослужащих ВДВ.