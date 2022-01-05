Назарбаев ушел в отставку

Назарбаев возглавил Совет безопасности Казахстана с 1991 году и эта должность оставалась за ним даже, когда он покинул пост президента в 2019 году. Нынешний президент Токаев, ставленник Елбасы, заявил что он "сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности и занял это кресло. Телеграмм-каналы сообщают, что небо Казахстана покинул самолет мужа дочери Назарбаева — он вылетел в Киргизию. Токаев заявил, что будет действовать жестко в отношении протестующих, но пока протестующие разоружают полицию и военных.