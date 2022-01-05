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Назарбаев ушел в отставку

05.01.2022

Бессменный лидер Казахстана, Елбасы (глава государства) Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Совета национальной безопасности
Назарбаев возглавил Совет безопасности  Казахстана с 1991 году и эта должность оставалась за ним даже, когда он покинул пост президента в 2019 году.  Нынешний президент Токаев, ставленник Елбасы,  заявил что он "сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности и занял это кресло. Телеграмм-каналы сообщают, что небо Казахстана покинул самолет мужа дочери Назарбаева  — он вылетел в Киргизию. Токаев заявил, что будет действовать жестко в отношении протестующих, но пока протестующие разоружают полицию и военных. 

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