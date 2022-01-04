7 января пройдет внеочередное заседание НАТО

«Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности», — сообщается в Twitter пресс-службы Организации Североатлантического договора. Уточняется, что встреча пройдет под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга.

Ранее сегодня вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина призвала не надеяться на помощь Запада при обострении военной ситуации. По ее словам, другие страны не отправят своих солдат воевать в случае агрессии России.

В Североатлантическом альянсе подтвердили проведение переговоров с Москвой 12 января в рамках Совета Россия — НАТО.

Фото: пресс-служба НАТО