Венецианская комиссия Совета Европы осудила ликвидацию «Мемориала»

На сайте консультативного органа по конституционному праву при СЕ «Мемориал»* называется одной из самых известных российских правозащитных организаций.

Комиссия отмечает, что считает законодательство об «иноагентах», из-за нарушения которого ликвидировали «Мемориал»*, «неточным и слишком широким». «Любое наказание должно быть пропорционально правонарушению, а ликвидация организации должна быть возможна только как крайняя мера для случаев серьезных нарушений, угрожающих демократии», — говорится в заявлении.

Административные нарушения, в том числе повторяющиеся, не могут быть основанием для ликвидации, считают в комиссии. Кроме того, Россия не учла претензии органа к законодательству об «иноагентах».

В Венецианскую комиссию входят страны, состоящие в Совете Европы, в том числе Россия, и несколько государств вне организации. Комиссия занимается анализом законов и законопроектов, затрагивающих проблемы конституционного права. В июле она призвала Россию пересмотреть закон об «иностранных агентах» из-за «размытых формулировок».

28 декабря Верховный суд России ликвидировал «Международный Мемориал»*, удовлетворив иск Генпрокуратуры, а на следующий день Мосгорсуд принял такое же решение в отношении правозащитного центра «Мемориал»* по иску столичной прокуратуры.

29 декабря ЕСПЧ потребовал от России приостановить ликвидацию обеих организаций, пока Европейский суд по правам человека не примет решение по жалобе на закон об «иностранных агентах», поданной 11 российскими НКО в 2013 году.

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»