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МВД подготовило требования к допустимому для самообороны оружию

30.12.2021

Имеются в виду травматические и газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные устройства, а также электрошокеры

Специальные технические характеристики коснуться оружия, которое производится в России и ввозится на её территорию, передает ТАСС.

В документе отмечается, что травматическое оружие не должно изготавливаться из огнестрельного путём его переделки или использования основных частей. В проекте приказа также говорится, что механические распылители, аэрозольные и другие устройства не могут иметь форму, которая имитирует боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие. Те же требования устанавливаются к электрошокерам.

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