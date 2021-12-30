МВД подготовило требования к допустимому для самообороны оружию

Специальные технические характеристики коснуться оружия, которое производится в России и ввозится на её территорию, передает ТАСС.

В документе отмечается, что травматическое оружие не должно изготавливаться из огнестрельного путём его переделки или использования основных частей. В проекте приказа также говорится, что механические распылители, аэрозольные и другие устройства не могут иметь форму, которая имитирует боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие. Те же требования устанавливаются к электрошокерам.