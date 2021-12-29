Суд в Петербурге сегодня рассмотрит продление ареста Юрию Хованскому

Заседание Куйбышевского районного суда назначено на 15 часов.

26 декабря стало известно, что следствие попросило отпустить Хованского из СИЗО, написал в своем Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Ходатайство поступило в суд 24-го декабря. Адвокат YouTube-блогера Александр Передрук заявил РБК, что о требовании следствия он узнал из карточки на сайте суда.

Хованского задержали в июне в Санкт-Петербурге. Обвинение связано с его песней о теракте на Дубровке в 2002 году. Блогер частично признал вину и раскаялся. Однако он опровергает, что распространял запись песни в свободном доступе в интернете. Хованский утверждает, что исполнил ее один раз в стороннем стриме в 2012 году. Свидетели обвинения настаивают, что слышали ее в 2018-м. однако показания этих людей совпадают в целых абзацах, а сами они ранее имели отношение к правоохранительным органам.

В начале августа Хованский был внесён в реестр лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

В открытом письме из СИЗО блогер заявил, что следствие использовало подставных свидетелей и что ему предлагали пойти на сделку, угрожая в случае отказа создать «проблемы» и ему, и его девушке. В конце декабря Хованский обратился в ЕСПЧ с жалобой на свой арест.