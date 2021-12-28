В Минобороны заявили о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с Россией

«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Фомина, в последнее время альянс «перешел к практике прямых провокаций», что создает риск «перерастания в вооруженное противостояние». В качестве примера замминистра обороны РФ привел инцидент с британским эсминцем «Дефендер» возле Крыма в июне этого года. Фомин добавил, что за год количество заходов кораблей стран НАТО в акваторию Черного моря выросло с 23 до 30. Их суммарная продолжительность пребывания в акватории превысила 400 суток, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 359, сказал замминистра.

Он добавил, что по итогам 2021 года интенсивность задействования разведывательной авиации в районе Черного моря выросла более чем на 60% по сравнению с прошлым годом, а присутствие кораблей НАТО в акватории «приобрело постоянный характер».

Кроме того, по словам Фомина, в последние годы в документах альянса, в том числе в военной стратегии от 2019 года, Россия «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».

Он отметил, что Римская декларация 2002 года, действующая до сих пор, предполагает, что Россия и НАТО «не рассматривают друг друга как противника».

С конца октября зарубежные СМИ и военные аналитики сообщают о наращивании российских войск у границ с Украиной. В связи с этим США и Евросоюз пригрозили России жесткими санкциями на случай вторжения в эту страну. В конце декабря Bloomberg и Reuters сообщили со ссылкой на спутниковые снимки, что Россия продолжает наращивать контингент в указанном регионе.