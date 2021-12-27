В Минобороны отказались убирать барельеф Сталина с Дома офицеров в Екатеринбурге

«Решение об изменении исторического вида фасада данного объекта, а именно удаления с фасада барельефа И. В. Сталина будет являться нарушением Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках культуры народов Российской Федерации)», — говорится в ответе министерства на запрос активиста Дмитрия Калинина.

Барельеф Сталина вернули на фасад Дома офицеров в середине декабря. Как напоминает местное издание Itʼs My City, в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области ранее сообщили, что их не извещали об этом, а они не выдавали министерству обороны разрешения на ремонт здания и не согласовывали проектную документацию.

Уральское отделение «Мемориала»* обратилось в прокуратуру, поскольку барельеф «оскорбляет память потомков репрессированных».

Профиль Сталина был закрыт металлическим коробом во времена правления Хрущева, а в 1990-е и вовсе демонтирован.

*«Мемориал» включен Минюстом России в реестр иностранных агентов