Петрозаводский городской суд должен сегодня вынести приговор историку Юрию Дмитриеву

Историк не признает вины и считает преследование местью за его работы по исследованию политических репрессий.

В онлайн-марафоне в поддержку Дмитриева ранее приняли участие политики, журналисты и актеры.

Юрий Дмитриев открыл массовые захоронения репрессированных в урочище Сандармох. Его преследование началось в 2016 году с обвинений в том, что он фотографировал обнаженной свою приемную несовершеннолетнюю дочь. Историк объяснял, что делал это для наблюдений за развитием ребенка по совету педиатров (они подтвердили это в суде). В 2017 году ему также предъявили обвинения в хранении оружия, а спустя год назначили по этому делу 2,5 года ограничения свободы, а по делу о фотографиях оправдали. Через несколько месяцев оправдательный приговор был отменен, позже Верховный суд дал историку 13 лет колонии строгого режима по делу о насильственных действиях.

В марте 2021 года Юрий Дмитриев подал в ЕСПЧ жалобу на свое уголовное преследование в России.

*«Мемориал» включен Минюстом России в реестр иностранных агентов