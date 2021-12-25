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Южный военный округ возвращает с полевых занятий военных из регионов на границе с Украиной

25.12.2021

В места постоянной дислокации перебросят 10 тысяч военнослужащих, которые последний месяц находились на полевых занятиях в нескольких регионах, включая пограничные с Украиной.

Военные возвращаются с полигонов Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Крыма, Ставропольского и Краснодарского краев, республик Северного Кавказа, а также военных баз России в Абхазии, Армении и Южной Осетии, приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы ЮВО. Уточняется, что подготовку проходили батальонные тактические группы и «тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО».

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.

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