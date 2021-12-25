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Минюст России объявил «иноагентами» две организации, помогающие ЛГБТ

25.12.2021

Незарегистрированные общественные объединения «Выход»* (Санкт-Петербург) и «Реверс»* (Краснодар) включены в соответствующий реестр министерства

ЛГБТ-группа «Выход» оказывает бесплатную психологическую и юридическую поддержку ЛГБТ-сообществам и их близким, занимается просветительской деятельностью.

Инициативная группа «Реверс» тоже помогает ЛГБТ-людям и их близким, проводит бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ, организует квир-фестиваль «Черноморье».

В «ЛГБТ-Сети»* уточнили изданию «Сота», что краснодарский «Реверс»* выступает коллективным участником движения, тогда как «Выход»* — независимая инициатива. В «ЛГБТ-Сети» охарактеризовали происходящее как преследование связанных с ней организаций и усиление легитимизации гомофобии, бифобии и трансфобии в России.

 

*«Выход», «Реверс», «ЛГБТ-Сеть» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

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