Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела

Как говорится в заявлении представителя МИД Китая, страна заявила решительный протест и предупредила, что примет меры в ответ на принятие в Америке закона, который запрещает импорт товаров, произведенных в регионе КНР.

«Китай выражает в связи с этим крайнее возмущение и заявляет решительный протест», — подчеркнул китайский МИД.

США неоднократно обвиняли Китай в нарушении прав жителей Синьцзяна. По убеждениям Вашингтона, Китай принуждает сотни тысяч уйгуров и представителей других национальных меньшинств заниматься тяжелым физическим трудом на обширных хлопковых плантациях. Некоторые страны Запада, включая США, Канаду и Нидерланды, обвинили власти КНР в геноциде и преступлениях против человечности.

Однако Китай отвергает эти обвинения. Власти страны говорят, что нынешняя политика в отношении уйгуров призвана предотвратить терроризм и искоренить исламистский экстремизм, а созданные лагеря служат эффективным инструментом для «перевоспитания» заключенных.