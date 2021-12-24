Оренбургского священника приговорили к 21 году колонии за изнасилования приемных детей

Рассмотрение дела протоиерея проходило в закрытом режиме, информация об участниках процесса в картотеке на сайте суда скрыта.

«Назначить Стремскому Михаилу Евгеньевичу 21 год лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 20 лет, с лишением Стремского <…> государственной награды Орден "Родительской славы"» — цитирует приговор ТАСС.

С 1999 по 2019 год Стремский совершил преступления в отношении 11 детей и вовлекал их в систематическое употребление алкоголя. Его арестовали 25 сентября 2019 года.

По сведениям из открытых источников, семья священнослужителя считается самой многодетной в России. Вместе с женой Стремский воспитывал 70 сирот из детских домов. Одного усыновлённого и восьмерых опекаемых отправили в образовательные организации. По данным министерства образования, от обязанностей опекуна Стремский был освобождён.