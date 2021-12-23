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В Москве заключенный покончил с собой в СИЗО

23.12.2021

В отношении мужчины было возбуждено три уголовных дела

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, 30-летний мужчина обвинялся в двух кражах и в одном грабеже. 

Гражданин оказался в следственном изоляторе и там в ночь на 23 декабря совершил суицид. Его тело обнаружили уже после того, как он перестал подавать признаки жизни.

«Накануне в СИЗО-2 на Новослободской улице покончил с собой 30-летний заключенный», - сказал собеседник агентства.

Кузьминский суд Москвы 11 ноября объявил в розыск обвиняемого за нарушение подписки о невыезде. Позже его задержали и отправили в «Бутырку». 

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