В Москве заключенный покончил с собой в СИЗО

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, 30-летний мужчина обвинялся в двух кражах и в одном грабеже.

Гражданин оказался в следственном изоляторе и там в ночь на 23 декабря совершил суицид. Его тело обнаружили уже после того, как он перестал подавать признаки жизни.

«Накануне в СИЗО-2 на Новослободской улице покончил с собой 30-летний заключенный», - сказал собеседник агентства.

Кузьминский суд Москвы 11 ноября объявил в розыск обвиняемого за нарушение подписки о невыезде. Позже его задержали и отправили в «Бутырку».