GitHub оштрафовали на миллион рублей за публикацию списков кандидатов «Умного голосования»

Как сообщает пресс-служба судов Москвы, Таганский районный суд столицы оштрафовал на миллион рублей сервис для разработки IT-проектов GitHub за размещение и отказа снять списки «Умного голосования» Алексея Навального.

Это первый штраф в РФ для веб-сервиса GitHub. Протокол на него составил Роскомнадзор в начале декабря, карточка дела опубликована на сайте суда.

Как отмечает «Радио Свобода», сами списки кандидатов не считаются запрещёнными в России, но регулятор требовал их удаления, поскольку они используются для продолжения деятельности признанного экстремистским ФБК*. Сайт «Умного голосования» начали блокировать в начале сентября перед выборами в Госдуму.

*ФБК запрещён в России и включён в реестр иностранных агентов и экстремистских организаций