СК начал проверку слов Артемия Лебедева о мощах святых

Как сообщило Агентство городских новостей «Москва», Следственный комитет России проводит расследование после поста дизайнера и блогера Артемия Лебедева о мощах святых и Ленине.

«Согласно имеющимся данным, на странице Лебедева было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах», – рассказали правоохранители.

По словам Лебедева, понятия святых мощей вообще нет в российском законе. Он также добавил, что ему непонятно, каким образом определяется их святость.

«Дорогой Следственный комитет! Засунь себе в **** все мощи всех святых на свете, включая священный *** Зевса, который родился за 10 000 лет до того бога, на которого ты мне тут ссылаешься на своем богохульном бланке», — ответил блогер СК.

Ранее в своем телеграм-канале Лебедев написал, что категорически не понимает, почему люди поклоняются мощам. Он считает, что это просто тела усопших и не видит причины прикладываться к ним. Также дизайнер раскритиковал «поклонение» вождям, которые лежат в мавзолеях. После этого в РПЦ призвали проверить высказывания блогера на предмет оскорбления церкви.