Страны Запада в ООН пригрозили России «масштабными последствиями» в случае вторжения на Украину

Заявление опубликовано после решения России провести неформальное заседание Совбеза всемирной организации по вопросу о нарушениях прав нацменьшинств на Украине и в Прибалтике.

«Выбранное для проведения "формулы Арриа" [неформально] время вызывает особое беспокойство на фоне наращивания Россией сил на Крымском полуострове и у границ Украины. Устав ООН запрещает угрозы силой или использование силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и повлечет высокую цену в ответ»,— приводит ТАСС фрагмент заявления.

Осенью в зарубежной прессе появились публикации со ссылкой на источники в разведке о планах России вторгнуться на Украину. Запад говорит, что будет защищать Киев, Москва опасается появления там НАТО.