США грозят наложить санкции на поставки в Россию смартфонов в случае вторжения РФ на Украину

Белый дом обсуждает возможность ограничения экспорта потребительских и промышленных технологий в Россию, передает Reuters со ссылкой на представителя администрации Джо Байдена. По его словам, в числе таких товаров — смартфоны, автомобильные и авиационные компоненты, а также материалы из других секторов. Источника агентства считает, что ограничения могут серьезно сказаться на потребителях, промышленности и трудоустройстве в РФ.

Если Россия вторгнется на Украину, санкции будут не самой главной проблемой, уверен экономист Константин Сонин. «Сам факт участия российских войск в новом военном конфликте будет иметь более тяжелые последствия для общества и экономики, чем какие-то санкции, наложенные на нашу страну в результате этого участия», заявил он в комментарии The New Times.

Сонин напомнил, что главным следствием ввода советских войск в Афганистан стала не изоляция СССР, а разрушение поддержки политического руководства, резкий рост недоверия к армии и спецслужбам и, в конечном, счёте, участие страны в афганском конфликте стало одной из причин распада Советского Союза.

«Сам по себе запрет на экспорт новых смартфонов из США или даже отключение от SWIFT не разрушит экономику России и не приведет к бунту. Однако открытие новой конфликтной зоны может иметь катастрофические последствия».



Reuters уточняет, что санкции будут реализовывать через юридические инструменты, заложенные Дональдом Трампом перед запретом на поставки продвинутых полупроводниковых технологий китайской компании Huawei. США при этом намерены проконсультироваться с ключевыми партнерами в Европе и Азии.