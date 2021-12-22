«Нафтогаз» пожаловался на «Газпром» в Еврокомиссию

В заявлении «Нафтогаза Украины» говорится, что «Газпром» «резко» сократил поставки собственного газа на спотовом рынке в Европе, а также ограничивает дополнительные поставки от других компаний и в целом пользуется «доминирующим положением».

«Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе. Действия «Газпрома» являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей», — заявил предправления «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он также отметил, что «Газпром» «преднамеренно» отказался от «надлежащего» заполнения газом хранилищ в Евросоюзе, которые ему принадлежат или в которых он имеет значительные забронированные объемы».

«Имея достаточные объемы газа и возможность использования свободных транзитных мощностей украинской ГТС, «Газпром» отказался от поставок больших объемов в ЕС. Также без веских причин «Газпром» так и не прибавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ — Украина», — добавили в «Нафтогазе».

В «Нафтогазе» посчитали, что так российская сторона пытается искусственно создать дефицит на европейском рынке и надавить на ЕС с целью скорейшего запуска «Северного потока-2».

Украинская сторона просит Еврокомиссию обязать «Газпром» выставить на продажу «значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС»; а также чтобы «Газпром» предоставлял технические возможности своей газотранспортной системы для транзита из стран Центральной Азии.

Украина и ЕС ранее неоднократно обвиняли «Газпром» в манипулировании ценами, в том числе с помощью недопоставок, напоминает РБК. В российской компании на это отвечали, что объемы соответствуют заключенным контрактам. В качестве причин роста цен там называли погодный фактор и восстановление экономики Европы.