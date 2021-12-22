США отвергли обвинения в подготовке провокации в Донбассе

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс призвал Россию прекратить использовать «ложную и провокационную риторику».

«Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты», — написал он в Twitter. «Мы призываем Россию прекратить использовать ложную, провокационную риторику и принять действенные меры с целью деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий», — добавил Прайс.

В Пентагоне тоже отвергли обвинения о подготовке провокаций с участием ЧВ). «Эти заявления министра Шойгу полностью неверны», - приводит слова пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби газета Politico.

Накануне Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием Владимира Путина сообщил, что в двух населенных пунктах Донецкой области установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК. По словам министра, они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социальных значимых объектах, занимаются подготовкой украинских силовых операций и радикальных вооруженных группировок. Шойгу также утверждает, что в населенный пункт Авдеевка и село Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.