В МИД России рассказали о плане «Б» по гарантиям безопасности

«План «Б», естественно, руководством предусмотрен, и к нему никто не хотел бы прибегать. Это не ультиматум, это жесткое требование, которое навеяно обстоятельством и временем. И пора уже привыкнуть к мысли, что наши интересы должны защищаться», — заявил в эфире телеканала «Россия 24»глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов.

Семнадцатого декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО, где в числе прочего потребовал отказаться от расширения альянса на восток, включая Украину. В противном случае в ведомстве не исключили нового витка конфронтации.

Москва также заявила о необходимости отказаться от развертывания дополнительных войск и вооружений НАТО за пределами стран, в которых они находились по состоянию на май 1997 года, и о запрете на любую военную деятельность военно-политического блока в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.