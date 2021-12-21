КНР высказалась в поддержку инициативы России по гарантиям безопасности

«Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Семнадцатого декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО, где в числе прочего потребовал отказаться от расширения альянса на восток, включая Украину. В противном случае в ведомстве не исключили нового витка конфронтации.

Москва также заявила о необходимости отказаться от развертывания дополнительных войск и вооружений НАТО за пределами стран, в которых они находились по состоянию на май 1997 года, и о запрете на любую военную деятельность военно-политического блока в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.