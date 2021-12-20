СМИ узнали об отказе ЧВК Вагнера выдать документы о смерти семьям погибших бойцов

Издание обнаружило на кладбище в Ростове-на-Дону захоронения четырех бойцов группы Вагнера, погибших в один день. Один из них — Евгений Антипов родом из Одессы. 9 июня 2017 года он погиб в Сирии, его похоронили в Ростове-на-Дону, на его надгробном камне изображена звезда, которой, как пишет DN, отмечают могилы бойцов «частной» военной компании Вагнера. Мать Евгения Светлана Антипова ездила в Россию, чтобы найти информацию о гибели сына.

«Показали могилу и все. Они сказали: „Не задавай вопросов, чтобы мы могли разойтись мирно, без проблем“», — рассказала женщина.

Среди других погибших 9 июня 2017 года, возможно, самый молодой боец ЧВК — 21-летний Марк (издание не приводит его фамилию) родом из Харькова. Имена еще двоих не называются. Мать Марка Наталья сообщила DN, что весной 2017 года он рассказал ей о новой работе «миротворцем в Сирии», хотя у него не было военной подготовки. Женщине тоже просто показали могилу сына.

Шведская газета пишет, что большинство бойцов ЧВК Вагнера — россияне, но свыше 220 родом из стран с русскоговорящим населением, например, с Украины, из Молдавии, Армении, Казахстана и Сербии. Эту информацию изданию предоставила Служба безопасности Украины.

Евросоюз 13 декабря ввел санкции против ЧВК Вагнера из-за убийств, пыток и бесчеловечного обращения на территории Украины, Сирии, Ливии, ЦАР, Судана и Мозамбика.

Власти России отрицают существование частных военных компаний в России де-юре, а также причастность к ним и их финансирование. Однако Москва признает, что некоторые негосударственные структуры «оказывают разного рода консультационные и охранные услуги» за границей.