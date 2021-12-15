Предполагаемого офицера ФСБ приговорили к пожизненному заключению за убийство в Берлине

56-летнего Вадима Красикова, также известного как Вадим Соколов, обвиняли в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в парке в центре столицы Германии, передаёт Der Spiegel.

Прокуратура утверждала, что это было выполнением «государственного приказа на убийство на немецкой земле». Суд согласился с этим. Защита называла доказательства сомнительными и отмечала недоказанность связи Красикова с российскими спецслужбами.

Хангошвили был убит в парке в Берлине 23 августа 2019 года. По версии следствия, предполагаемый высокопоставленный сотрудник спецназа ФСБ подъехал к нему на велосипеде и трижды выстрелил из пистолета Glock 26 с глушителем. Жертва скончалась на месте, подозреваемого задержали.

О причастности подсудимого к российским спецслужбам сообщал расследовательский проект Bellingcat*. Российские власти отрицали связь с убийцей.

Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны, участвовал в нападениях на российских солдат, позднее получил убежище в Германии.

*Bellingcat включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»