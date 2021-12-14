Президенты России и Франции обсудили Украину и расширение НАТО на восток

«Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений», — сообщается на сайте Кремля. Путин призвал Париж «с пониманием отнестись к высказанным озабоченностям и принять участие в их обсуждении», отмечается в тексте.

Ранее сегодня Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Финляндии Саули Ниинистё. В ходе беседы российский лидер призвал США и НАТО провести переговоры по вопросам безопасности России. Накануне, 13 декабря, президент Путин обсудил конфликт на юго-востоке Украины с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. На завтра, 15 декабря, запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.