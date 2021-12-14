США не исключили усиления контингента в странах НАТО в случае вторжения России на Украину

По ее словам, если Россия решится на боевые действия, Вашингтон направит дополнительные войска в страны-партнеры по НАТО в Восточной Европе. Псаки также напомнила о событиях 2014 года в Донбассе и рассказала, что многие партнеры альянса просили, в том числе, военной поддержки у США. «И, безусловно, это будет рассматриваться, если Россия примет решение вторгнуться на Украину», — цитирует ее РБК.

Сообщения о скоплении российских войск на границе Украины начали появляться в западной прессе в октябре. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд говорила в ноябре, что вторжение России на Украину может состояться в начале 2022 года.

Москва регулярно опровергает эту информацию и называет ее «пустым нагнетанием».