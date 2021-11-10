Лилия Чанышева, политический активист из Уфы, отправлена на два месяца в СИЗО

9 ноября у Чанышевой и еще у шести активистов штаба прошли обыски, Чанышева была задержана сначала на 48 часов, а 10 ноября районный суд заключил ее под стражу до 9 января 2022 года.
Уже в суде стало известно, что Лилия Чанышева находится на четвертом месяце беременности.
Журналист Татьяна Фельгенгауэр обратилась к депутатам нового созыва Государственной Думы, призывая их настоять на изменение меры пресечения женщине, которая ждет ребенка.
Нине Останиной, главе комитета ГД по делам женщин и детей,
Дмитрию Хубезову, главе комитета ГД по охране здоровья,
Анне Кузнецовой, зампреду ГД, экс-уполномоченной по правам детей,
Татьяна Москалькова, уполномоченной по правам человека.
Лилия Чанышева, вся вина которой в том, что она была активной соратницей Алексея Навального, арестовали на два месяца и готовятся этапировать в Москву. Лилия Чанышева находится на начальном сроке беременности. Лилия Чанышева не причинила вреда ни одному человеку: всю её деятельность хотят признать экстремистской задним числом. Лилия Чанышева стала заложницей страшных обстоятельств и личной борьбы Владимира Путина с Алексеем Навальным.
Молодая беременная женщина помещена в СИЗО и её ждет этап в Москву. Что такое этап, вам расскажет любой правозащитник. Если коротко — это пытки.
Вы — люди, которые призваны и обязаны защищать женщин, детей и здоровье граждан. Не молчите! Выступите с призывом изменить меру пресечения хотя бы из гуманистических соображений! Если с ребенком Лилии Чанышевой что-то случится, если она потеряет его, на чьей совести это будет? Разве не на совести каждого, кто промолчал?
Публикации СМИ, кажется, всё еще могут рассматривать как официальное обращение. Это мое официальное обращение. Спасите Лилию Чанышеву!»
Оригинал : https://echo.msk.ru/blog/felg/2933902-echo/