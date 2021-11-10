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Лилия Чанышева, политический активист из Уфы, отправлена на два месяца в СИЗО

10.11.2021

Лилия Чанышева, политический активист из Уфы, отправлена на два месяца в СИЗО  и должна быть этапирована в Москву только за то, что возглавляла структуру, входившую в движение Алексея Навального и занесенную властями России по графе экстремистские и террористические организации, запрещенные на территории РФ. Власти создали прецедент: единственная вина Чанышевой состоит в том, что она является политическим оппонентов власти.

9 ноября у Чанышевой и еще у шести активистов штаба прошли обыски, Чанышева была задержана сначала на 48 часов, а 10 ноября районный суд заключил ее под стражу до 9 января 2022 года.

СМИ предполагают, что власти приступили к реализации большого дела об «экстремисткам сообществе» ( Ст.282.1, чч.1 и 2 УК РФ) против Алексея Навального и его коллег.
Уже в суде стало известно, что Лилия Чанышева находится на четвертом месяце беременности.
Журналист Татьяна Фельгенгауэр обратилась к депутатам нового созыва Государственной Думы, призывая их настоять на изменение меры пресечения женщине, которая ждет ребенка.

«Я хочу обратиться к нескольким людям:
Нине Останиной, главе комитета ГД по делам женщин и детей,
Дмитрию Хубезову, главе комитета ГД по охране здоровья,
Анне Кузнецовой, зампреду ГД, экс-уполномоченной по правам детей,
Татьяна Москалькова, уполномоченной по правам человека.
Лилия Чанышева, вся вина которой в том, что она была активной соратницей Алексея Навального, арестовали на два месяца и готовятся этапировать в Москву. Лилия Чанышева находится на начальном сроке беременности. Лилия Чанышева не причинила вреда ни одному человеку: всю её деятельность хотят признать экстремистской задним числом. Лилия Чанышева стала заложницей страшных обстоятельств и личной борьбы Владимира Путина с Алексеем Навальным.

Молодая беременная женщина помещена в СИЗО и её ждет этап в Москву. Что такое этап, вам расскажет любой правозащитник. Если коротко — это пытки.

Вы — люди, которые призваны и обязаны защищать женщин, детей и здоровье граждан. Не молчите! Выступите с призывом изменить меру пресечения хотя бы из гуманистических соображений! Если с ребенком Лилии Чанышевой что-то случится, если она потеряет его, на чьей совести это будет? Разве не на совести каждого, кто промолчал?

С высоких трибун говорят множество пафосных слов про демографию, про проблемы рождаемости, про то, как важно поддержать женщин, которые решились рожать. Так вот вам шанс — спасите жизнь конкретной женщины и её нерожденного ребенка!
Публикации СМИ, кажется, всё еще могут рассматривать как официальное обращение. Это мое официальное обращение. Спасите Лилию Чанышеву!»

Оригинал : https://echo.msk.ru/blog/felg/2933902-echo/

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