Лилия Чанышева, политический активист из Уфы, отправлена на два месяца в СИЗО

9 ноября у Чанышевой и еще у шести активистов штаба прошли обыски, Чанышева была задержана сначала на 48 часов, а 10 ноября районный суд заключил ее под стражу до 9 января 2022 года.







Журналист Татьяна Фельгенгауэр обратилась к депутатам нового созыва Государственной Думы, призывая их настоять на изменение меры пресечения женщине, которая ждет ребенка.





Вы — люди, которые призваны и обязаны защищать женщин, детей и здоровье граждан. Не молчите! Выступите с призывом изменить меру пресечения хотя бы из гуманистических соображений! Если с ребенком Лилии Чанышевой что-то случится, если она потеряет его, на чьей совести это будет? Разве не на совести каждого, кто промолчал?



