В России второй день выборов (материал обновляется)

День ВторойВоронеж: Экипажи бомбардировщиков Су-34 во время учений в Воронежской области отработали точечный сброс авиабомб и нанесли бомбовые удары по условному противнику, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО). В учебном бомбометании участвовало более десяти Су-34 Ленинградского объединения ВВС и ПВО, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на сайт Министерства обороны России 18 сентября, во второй день голосования.
Иркутск: полиция задержала пикетчицу, сообщает ОВД—Инфо, вот с этим плакатом :
Ижевск: Сотрудники концерна Калашников демонстрируют, как нужно реагировать на давление. Высшее начальство решило проконтролировать явку, но начальники конструкторских бюро отказались участвовать в цирке, сообщает из Ижевска Иван Елисеев, лидер движения «Удмуртия против коррупции».
Санкт-Петербург : Стеб над карусельщиками : „Парни, а знаете, че у меня есть? Это видос, где вы выходите с другого участка. Смотри, щас ты пойдешь. А щас пойдешь ты“
Лесозаводск, Приморский край : зафиксировали даму, которая скупала голоса по 500 руб за штуку
Саратов, Ленинский район, УИК № 244
Подобного рода видео идут со всей страны.
В пятницу, в 8 утра, Apple и Google под угрозой возбуждения уголовного дела против сотрудников их московского офиса заблокировали приложения Навального, в котором были списки «Умного голосования».
В субботу канал телеграмм—канал Навальный сообщил:
Бот Умного голосования заблокирован телеграмом
У нас остались две важные ссылки. Это текстовые документы с рекомендациями Умного голосования.
1) Кандидаты в Госдуму по округам: docs.google.com/document/u/2/d/e/2PACX-1vSe2exjjq0o246AaIiUGPN48SAevbeOke09ZvMrwqcfVDk5Lz-MnHy3temxMSOBJY3Kfo4pjvgNbPIS/pub
2) Кандидаты на региональных выборах: docs.google.com/document/u/2/d/e/2PACX-1vRaERcPtS9k_1ZlWyI6KHq2NrecTXSoAjsbmVNzqTtvKk0HXtfeo3_CFhkhL7CZSX1Sg08dTKJKSmtQ/pub
Распространите, пожалуйста. Расскажите всем. Больше надеяться нам не на кого».
Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко написал в своем твиттере :
«Павел Дуров заблокировал бот с рекомендациями Умного голосования по голосованию, а каналы «Мужского государства» с призывами к насилию в отношении конкретных людей и групп не заблокировал. Понятно».
Корреспонденты «Дождя» ведут репортажи из Хабаровска, где выбирают, в том числе, губернатора, из Ростова-на-Дону, где голосуют жители непризнанных ЛНР—ДНР, которым, как сообщает «Дождь» были срочно выданы российские СНИЛС, чтобы они могли проголосовать электронно или на месте, из Петербурга, где зарегистрированы карусели и других городов.
"Дождь» сейчас напоминает редакцию «Московских новостей» во время августовского путча 1991 года — почти все прыгнули голову, а «Дождь» продолжает работать как будто сообщать правдивую информацию о фальсификациях, которые устраивает власть — обычная работа в жестко авторитарной стране.
Президент России Владимир Путин вчера вроде проголосовал электронно. Правда, еще накануне Алексей Венедиктов, возглавляющий наблюдение в Москве от Общественной палаты , сообщал, что президент не был зарегистрирован, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — что у президента нет гаджета.
Видео Путина в кабинете , нажимающего какие-то кнопки слева, в верхнем углу компьютерной раскладки, где однозначно нет команды «ввод» с часами на правой руке, где при увеличении, видно в окне число «10», обошло ве соцсети.
Анна Качкаева, профессор факультета медиакоммуникаций ВШЭ так прокомментировала эту съемку в своем Фейсбуке: «Кому-то за эту съемку влетит. Снимали рутинно. Вошёл, обогнул стол. Склейка. Сел в кресло, развернулся к компьютеру. Смена крупность. Пальцы на клавиатуре. А перед финальным кадром экрана с фразой об учтенном голосе — часы, рука на «мышке». В монтажной съемке — деталь, перебивка. Типичная, заезженная. Не заморачиваясь - особенно когда кабинеты безликие — «перебиваются» руками, часами, портретами. Если повезёт фикусами, вазами и настольными приборами. И вот надо же. Деталь оказалось предательской) Отличное упражнение по «монтажной фразе» для наших бакалавров)».
Но Кремль это ничуть не смутило.
В Москве за первый день голосования электронно проголосовало больше 1 млн человек, а во многих городах утром первого дня выстроились очереди, состоящие главным образом из бюджетников, которых обязали проголосовать в первый день, сообщают соцсети.
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