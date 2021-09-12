Иван Ковалев: 20 лет назад, 11 сентября, башни-близницы

20 лет напоминанием стоит у меня на полке этот камешек от World Trade Center с рабочим удостоверением той поры. Но и без этого я помню. Люди гроздьями в окнах горящих башен. Летящие вниз, сделав последний выбор. Лица толпы. Потом пепел, пепел повсюду.С того времени первые седые волосы у сестры и, ох, не первые у жены. 20 лет как мы отмечаем мой второй день рождения.Я уже вспоминал когда-то давно детали того дня, повторю.В автобусе сладко спится. Меня разбудила соседка: « До конечной не доедем, всех высаживают на Chambers, дальше не идет ( а может на Canal, позабыл уже, ну там разница километр или 500 метров идти ) . По радио, говорит, сказали, какой-то самолет не сумел облететь Международный Торговый Центр и врезался в северную башню.» Смотрю — да, дыра, пожар, дым. Где-то там высоко, а наши операторы на 12-м. Спросонья да издали не сообразил, что уж слишком большая дыра для какой-нибудь Сессны, как я думал, вспоминая Матюшу Руста. Тем более, что самолет «не сумел» облететь — значит маленький какой-нибудь. Послал операторам СМС, «ребята, убирайтесь». Ну, то есть СМС тогда еще не было, но что-то в этом роде уже было возможно через продвинутый бипер. А сам думаю, хорошо бы все же пленки с бекапами вытащить, черт его знает, не нальют ли пожарные воды. Пожар высоко, авось на мой низкий этаж доберусь. Про то, что дом упасть может — и в мыслях не было, все только про пустят — не пустят. Вот и иду себе в башню, а не в офис, благо расстояние между ними никакое, улицу перейти. Люди на улице слушают радио, кто от машины, кто «бум-бокс». Но мне вроде как надо поспешать — в офисе детали узнаю. Дымящая башня все время перед глазами. Вдруг — вушшш… - с каким-то хлопком и приглушенным рокотом вырывается сноп огня из второй башни, пониже повреждения в первой. Я гадаю, что бы это могло быть. Пожар перекинулся? Но там расстояние приличное. Да и чему там так гореть? Трансформатор какой? Но что ему делать на 80-х этажах? Самолета, подлетевшего с юга, мне было не видно. Забежал в магазинчик по дороге, купил одноразовую камеру ( надо бы найти когда-то эти снимки). Дошел, наконец, до места. Ни в башню, ни даже в офис через дорогу не пускают. Что делать, непонятно. Уже знаю, что два самолета, и больших. Стало быть теракт. Башни дымят. Из них выпрыгивают люди. Кто-то попал на навес над сценой на площади между башнями. Нет, не спасся. Не двигается. Невозможно поверить в реальность того, что перед глазами. Как в кино. К телефону-автомату не пробиться. Послал жене СМС «я в порядке, похоже, день будет долгий». В поисках автомата и сортира двинулся дальше по улице. Зашел в какую-то пиццерию. Кроме сортира, там оказался и телевизор. Дают подробности. Пробежал полицейский — говорит, сидите, не выходите. Вдруг земля содрогнулась, погас свет и телевизор, побежали люди и тут же все заволокло густой белесой пылью, на улице потемнело. Упала первая башня. Стало понятно, что и второй не устоять, и лучше быть подальше. Помню, бродили смутные мысли про возможную отраву в воздухе, да все-равно уж надышался. На улице белая пыль как пепел - по щиколотку, темно как при затмении, редкие полицейские машины проезжают медленно, но все равно поднимают клубы пыли. Освещенная лавка. Цветы все в пыли. Никто не покупает и не купит уже. Бреду к Бруклинскому мосту: домой в Нью Джерси сейчас не добраться, а в Бруклине сестра. Первый работающий автомат по дороге. Не волнуйся, я жив. Ставь чайник, а лучше сбегай за водкой. Позвони Тане. Таня была на работе, ничего не знала. Сослуживицы, не объясняя, спросили, - у тебя ведь муж в башнях работает? Иди-ка ты домой. Пришла, натерпелась пока созвонились. Ну и я иду тем временем. По дороге — то и дело чьи-то башмаки или туфли. И это в полу-километре от башни. Говорят, взрывом часто срывает. А останков нет. Пепел. Когда входил на мост, рухнула вторая башня. Люди остановились. Тихий «Ах...» шелестом по толпе. Постояли, повернулись, пошли дальше. Началась новая жизнь. Грустный день рождения.