Иностранный агент Максим Гликин о том, сколько правят и живут диктаторы-долгожители

Моя нумерология: сколько правят и живут диктаторы-долгожителиДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.Составил ТОП-15 известных диктаторов ХХ — ХХI веков, правивших больше четверти века и уже сложивших бразды правленияФидель Кастро (Куба) правил 49 лет. Ушел от власти в 82 года (по состоянию здоровья)Ким Ир Сен (КНДР) правил 45 лет. Ушел от власти в 82 года (умер)Каддафи (Ливия) правил 42 года. Ушел от власти в 69 лет (убит)Ходжа (Албания) правил 41 год. Ушел от власти в 76 лет (умер)Ондинба (Габон) правил 41 год. Ушел от власти в 74 года (умер)Мугабе (Зимбабве) правил 36 лет. Ушел от власти в 93 года (военный переворот)Салазар (Португалия) правил 36 лет Ушел от власти в 79 (инсульт)Франко (Испания) правил 36 лет Ушел от власти в 82 года (умер)Тито (Югославия) правил 35 лет. Ушел от власти в 88 лет (умер)Хафез Асад (Сирия) правил 30 лет. Ушел от власти в 70 лет (умер)Назарбаев (Казахстан) правил 29 лет. Ушел от власти в 79 лет (добровольно)Сталин (СССР) правил 29 лет Ушел от власти в 75 лет (умер)Пиночет (Чили) правил 27 лет. Ушел от власти в 75 лет (добровольно)Мао Цзэдун (Китай) правил 27 лет. Ушел от власти в 82 года (умер)Каримов (Узбекистан) правил 26 лет. Ушел от власти в 78 лет (умер)Среднее время правления 35 летСредний возраст ухода с поста 79 летЛишь двое диктаторов продержались на высшем посту дольше 82 лет (что вселяет некоторый оптимизм)�Если Путин будет править эти «средние» 35 лет (до 2035 года — новая Конституция это позволяет), то к тому времени ему будет 83 года.