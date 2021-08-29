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Иностранный агент Максим Гликин о том, сколько правят и живут диктаторы-долгожители

29.08.2021

Составил ТОП-15 известных диктаторов ХХ — ХХI веков, правивших больше четверти века и уже сложивших бразды правления
Моя нумерология: сколько правят и живут диктаторы-долгожители

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Составил ТОП-15 известных диктаторов  ХХ — ХХI  веков, правивших больше четверти века и уже сложивших бразды правления

Фидель Кастро (Куба) правил 49 лет. Ушел от власти в 82 года (по состоянию здоровья)

Ким Ир Сен (КНДР) правил 45 лет. Ушел от власти в 82 года (умер)

Каддафи (Ливия) правил 42 года. Ушел от власти в 69 лет (убит)

Ходжа (Албания) правил 41 год. Ушел от власти в 76 лет (умер)

Ондинба (Габон) правил 41 год. Ушел от власти в 74 года (умер)

Мугабе (Зимбабве) правил 36 лет. Ушел от власти в 93 года (военный переворот)

Салазар (Португалия) правил 36 лет Ушел от власти в 79 (инсульт)

Франко (Испания) правил 36 лет Ушел от власти в 82 года (умер)

Тито (Югославия) правил 35 лет. Ушел от власти в 88 лет (умер)

Хафез Асад (Сирия) правил 30 лет. Ушел от власти в 70 лет (умер)

Назарбаев (Казахстан) правил 29 лет. Ушел от власти в 79 лет (добровольно)

Сталин (СССР) правил 29 лет Ушел от власти в 75 лет (умер)

Пиночет (Чили) правил 27 лет. Ушел от власти в 75 лет (добровольно)

Мао Цзэдун (Китай) правил 27 лет. Ушел от власти в 82 года (умер)

Каримов (Узбекистан) правил 26 лет. Ушел от власти в 78 лет (умер)

Среднее время правления 35 лет

Средний возраст ухода с поста 79 лет

Лишь двое диктаторов продержались на высшем посту дольше 82 лет (что вселяет некоторый оптимизм)�

Если Путин будет править эти «средние» 35 лет (до 2035 года — новая Конституция это позволяет), то к тому времени ему будет 83 года.

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