Историк Андрей Зубов о трагедии и мужестве двух исходов

В ноябре 1920 года за неделю 10-17 числа на 126 судах было вывезено из Крыма из пяти портов — Севастополя, Евпатории, Ялты, Феодосии и Керчи — 146 тысяч человек. Среди них 50 тысяч чинов армии, в том числе 6 тысяч раненых. Это был беспримерный исход.Ныне то же самое происходит в Афганистане. Только нет моря, над которым господствовал Белый флот, нет пяти портов. Нет хоть какого-то тыла. Один Кабульский аэропорт, редкие цепи американских солдат. Сомнительный и всего на несколько дней нейтралитет талибов, открытая война ИГ-Х. И только самолеты. И уже вывезено более 110 тысяч человек, которые не желают оставаться под властью тоталитарной диктатуры единоверных фанатиков.Повторяется беспримерный подвиг того русского Исхода, который назвали Великим. И подвиг этот совершают солдаты НАТО, гражданские службы аэропорта, немногие западные дипломаты. Они спасают не только своих соплеменников, а и тех афганцев, которые смогли добраться до воздушной гавани. Они отдают свои жизни ради своих неудачливых союзников.Знаю, как много гадостей говорят ныне о президенте Байдене, об американской и натовской администрации. Но я восхищен их мужеством, их точным расчетом в отчаянных обстоятельствах, когда 300 тысячная армия союзника растаяла как снег в апреле. Восхищён, как они принимают несчастных беженцев.Да, есть эксцессы. При таких великих исходах эксцессы есть всегда. Но то, что ныне совершается — подвиг жертвы и любви. Ещё один пример высокого гуманизма нынешней цивилизации Запада.