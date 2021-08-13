Профессор Григорий Юдин — о пользе технологии "Умного голосования"

В 2019 году на выборах в Мосгордуму было много шума вокруг округа 30, где «Умное голосование» поддержало яркого, но инертного в кампании коммуниста Владислава Жуковского, а не активного самовыдвиженца Романа Юнемана. После того, как в результате округ выиграли единороссы (с на редкость отвратительным кандидатом), часто говорили о том, что «Умное голосование» ошиблось. Я с этим не был тогда согласен – мне представлялось, что скорее вся эта ситуация указывает на естественное ограничение «Умного голосования», и потому она наверняка будет воспроизводиться.



Ограничение состоит в том, что УГ превращает любое голосование в референдум о доверии единороссам. Оно рассчитано на ситуацию, когда хороших кандидатов просто нет в бюллетене (преобладающая для российских выборов ситуация), и потому голосующие договариваются, что одна из фамилий в списке будет использоваться как кодовое обозначение для протестного голосования. А что, если хороших кандидатов не ноль, а двое? А тогда это уже не протестное голосование, тогда речь идёт о нормальном электоральном выборе.



Бывает ли так, что кандидат меньшинства в таких случаях побеждает? Да запросто, особенно при системе выборов в один тур. Да даже в два тура это может происходить – в пример недавняя ситуация в Эквадоре, где совершенно левая страна умудрилась таким образом выбрать президентом консерватора.



Собственно, «единороссы» (никаких единороссов, конечно, нет как субъектов, это деревянные солдаты, чьей кампанией руководят кукловоды вне партии) это хорошо поняли. Поэтому, как я и предполагал, «округов №30» на нынешних выборах в Госдуму стало гораздо больше. Идея в них состоит не в том, чтобы никого осмысленного не допускать, а в том, чтобы, наоборот, допускать двоих (или даже больше), пусть дерутся друг с другом.



Сегодня ровно это произошло на выборах в Госдуму по Ленинградскому 198 округу в Москве, где зарегистрировали поддержанную «Яблоком» Марину Литвинович, самовыдвиженку Анастасию Брюханову и коммуниста Петра Звягинцева. Всё это нужно, чтобы протащить в Думу административного кандидата Галину Хованскую, которая играет в этом округе роль единоросса – она уже человек в возрасте, и шансов в московском протестном округе у неё против любого из этих кандидатов по отдельности немного.



Что это означает? Прежде всего, это означает, что «Умное голосование» работает намного круче, чем можно было предположить. Оно буквально возвращает нормальные выборы. Единороссы настолько боятся консолидированного протестного голосования за ноунейма, что единственное решение для них – это снова начать пускать на выборы нормальных кандидатов. Прямо сейчас в Ленинградском округе есть за кого голосовать – и даже есть некоторый выбор. (Объективный фаворит в этом округе – Юлия Галямина, которую на выборы не пускают, но это мы сейчас заключим в скобки).



То есть в некотором смысле «Умное голосование» в этом округе уже сработало. Теперь округ оказался в стандартной электоральной ситуации с множеством кандидатов с одного фланга и одним – с другого фланга. Во Франции это происходит регулярно. Каково возможное развитие этой ситуации, тоже понятно. Либо ситуацию удаётся поляризовать, свести к формату «административный кандидат vs. народ» - и тогда выигрывает тот, кто построит протестную коалицию либо покажет, что именно он главный протестный кандидат и сильнее всех заинтересован в победе протеста. Либо доминирует конкуренция программ, и тогда у административного кандидата отличные шансы за счёт консолидации своего ресурса и своего фланга.



Первую стратегию выбрала Литвинович – сегодня она предложила заключить пакт о поддержке сильнейшего кандидата, и это усиливает её как лидера протестного фланга.



Вторую стратегию выбрала Брюханова – она отказалась даже обсуждать возможность снятия (точнее, это сделал за неё другой человек, что, по-моему, довольно странно – в Думе голосовать тоже за неё будет начальство?). Это немного неожиданно - если ты собрал только что пятнадцать тысяч подписей, то ты по умолчанию фаворит для протестного электората - у тебя просто узнаваемость очень большая в округе. Какой смысл с порога отказываться от конкурентов, которые готовы сняться в твою пользу? Интересно, что отказалась она с несколько прямолинейным аргументом «за кандидата уплачено». Это надо понимать так, что опасность потратить сорок миллионов денег доноров и в итоге избрать в Думу единоросса она заведомо не считает большим риском – вероятно, её доноров это устроит.



«Умное голосование» - это технический инструмент для консолидации протестных голосов. Оно не в состоянии разрешить спор между двумя сильными протестными кандидатами – это вопрос построения коалиций и проведения переговоров. Хоть в России, хоть в любой другой электоральной системе в любое время суток. Надо учиться объединяться. Вся эта история не про выборы в Госдуму, а про силу объединения.



Однако тот, кто отказывается от любых объединений, даёт понять, что для него важнее выиграть самому, чем не допустить победы административного кандидата. И вот тогда он действительно нарывается на «Умное голосование».



