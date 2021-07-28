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Пришли к Роману Доброхотову

28.07.2021

Обыски идут у главного редактора издания The Insider, объявленного  российскими властями иностранным агентом

Государственное агенство РИА Новости сообщило, что к главному редактору расследовательского портала The Insider (23 июля Минюст включил издание в перечень иностранных агентов) пришли с обысками в связи с уголовным делом, возбужденным по заявлению  нидерланского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа.

 Сам The Insider  сообщает, что дело о клевете (статья 128.1 Уголовного кодекса России) завели еще в апреле. В публикации The Insider "Говорит и показывает ГРУ. Как Минобороны распространяет фейки через иностранных журналистов" говорилось, что блогер якобы сотрудничал с ГРУ России и якобы получал от Минобороны деньги за распространение информации о сбитом "Боинге" в небе над Донецком.

Напомним, что The Insider многие годы сотрудничает с  Bellingcat, исследовательским агентством, работающим на основе открытых интернет-источников и баз данных, регулярно выкладываемых продавцами, в том числе из российских силовых ведомств. Среди самых известных расследований —крушение малайзийского "Боинга" над Донбассом,отравление в Великобритании отца и дочери Скрипаль и отравлении Алексея Навального.

Коллеги Доброхотову сообщают, что обыски идут так же у родственников Доброхотова.

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