Илья Яшин лишен права избираться

«Вчера стартовали довыборы в Мосгордуму. Утром я вместе с юристами пришел в избирательную комиссию и подал документы для регистрации кандидатом. Однако председатель комиссии сразу же выдал мне официальный отказ. Мне запретили открыть избирательный счет, а значит я лишен возможности даже напечатать листы для сбора подписей. Основанием для запрета стала моя поддержка Алексея Навального».
Как видно из видеоролика, председатель избирательной комиссии, зачитав решение, на вопрос Яшин " На каком основании?" — отвечает: "Закон". Какой закон — не уточняет. В официальном документе , выданном Яшину, комиссия ссылается на закон, который запрещает избираться причастным к экстремистским и террористическим организациям. Президент Путин подписал закон о запрете избираться причастным к экстремистским и террористическим организациям 4 июня. Этот закон лишает права занять выборную должность руководителей таких организаций на пять лет , а рядовых сотрудников и причастных — на три года.
9 июня Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК определен Минюстом еще и иноагентом) и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями.
«Российская власть официально назначила меня экстремистом. На этом основании меня сняли с выборов в московскую думу и лишили права куда-либо избираться в ближайшие пять лет», — говорит в своем видеообращении Илья Яшин, который собирался избираться в Московскую городскую думу по 37-му округу Москвы.
Илья Яшин , ему 37 лет, один из самых опытных демократических политиков России. Свою политическую деятельность он начинал в партии "Яблоко", где возглавлял молодежное крыло партии. В "Яблоко" Яшин познакомился и с Алексеем Навальным, который в то время , в начале 2000-х, был заместителем руководителя аппарата московского отделения партии.
Позже оба политика были исключены из партии.
На протяжении многих лет Яшин был соратником и помощником политика Бориса Немцова, убитого на Москворецком мосту, напротив Кремля, в фервале 2015 года.
В сентябре 2017 года Яшин был избран муниципальным депутатом, а спустя два месяца стал главой совета района Красносельский города Москвы.
Яшин участвовал во всех значимых акциях российской оппозиции, многажды был задержан и провел недели в изоляторах временного содержания.