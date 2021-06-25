Илья Яшин лишен права избираться

25.06.2021

Известного политика, главу московского района Красносельский Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму за то, что он является сторонником Алексея Навального

Ему отказано быть избранным на основании репрессивного закон,лишающего пассивного избирательного права тех, кого власть считает причастными к экстремистским и террористическим организациям, то есть — к оппозиции

