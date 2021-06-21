Публицист Александр Морозов о русском протесте в Европе

И главное, появилось множество новых групп и их появление изменило всю привычную карту. В Праге первую акцию в поддержку Навального заявила группа, о которой мы раньше и не слышали, хотя знаем тут всех, кто занимал прежде какую-то гражданскую позицию. В Берлине палаточный лагерь у Бранденбургских ворот был организован тоже новой группой. Координаторы акций из разных городов мира образовали "платформу", на которой происходит производство видео, обмен дизайнерскими решениями, слоганами, возник новый ютьюб-канал Europa Live". Было много петиций, открытых писем - и, возможно, самое известное - это призыв 400 европейских музыкантов освободить Навального. Его инициировал Миша Нодельман, скрипач и концертмейстер Новой Вестфальской филармонии.
И все эти группы не оставляют своих усилий. Вот, например, Миша Нодельман создал ютьб-канал Note of Protest.
Это очень важно, чтобы музыканты в разных странах мира своими концертами, авторскими сочинениями продолжали держать в медийном поле внимание к Навальному и российским политзаключенным.
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