Александр Горбунов (Сталингулаг) : Мемы не останавливают дубинки

stalin_gulag Трагическая история Романа Протасевича, с бесконечными изощрёнными публичными пытками, она не только про одного униженного, растоптанного и сломленного человека, это показательная казнь для целого поколения двадцать первого века.



Это возвращение в реальность для всех молодых людей, поверивших, что они могут менять мир лишь с помощью улыбок, иронии и хорошего настроения. Попытка считать себя лучше только потому, что обо всём можно пошутить, провалилась. Мемы не останавливают дубинки, снятые у лавочек кеды не спасают от арестов, а сарказм не заставляет никого уйти.



Это расплата за самонадеянность, что для перемен не нужны подвиги, а достаточно просто захотеть, составить карту желаний и ждать. Миллениум отменяется, вместе с миллениалами. Мы продолжаем жить в кровавом двадцатом веке, где решает только насилие, и продолжаем гореть в этом аду.

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