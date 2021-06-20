Close

Александр Горбунов (Сталингулаг) : Мемы не останавливают дубинки

20.06.2021

Трагическая история Романа Протасевича  — это показательная казнь для целого поколения двадцать первого века

stalin_gulag Трагическая история Романа Протасевича, с бесконечными изощрёнными публичными пытками, она не только про одного униженного, растоптанного и сломленного человека, это показательная казнь для целого поколения двадцать первого века.

Это возвращение в реальность для всех молодых людей, поверивших, что они могут менять мир лишь с помощью улыбок, иронии и хорошего настроения. Попытка считать себя лучше только потому, что обо всём можно пошутить, провалилась. Мемы не останавливают дубинки, снятые у лавочек кеды не спасают от арестов, а сарказм не заставляет никого уйти.

Это расплата за самонадеянность, что для перемен не нужны подвиги, а достаточно просто захотеть, составить карту желаний и ждать. Миллениум отменяется, вместе с миллениалами. Мы продолжаем жить в кровавом двадцатом веке, где решает только насилие, и продолжаем гореть в этом аду.

Оригинал 


 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.