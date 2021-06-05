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С Эвереста — Навальному: Все будет хорошо

05.06.2021

Самая высокогорная телеграмма для @navalny




И пусть сегодня это будет
самая высокогорная телеграмма для @navalny

С Днём Рождения, Алексей!

Сил, терпения и, конечно же, здоровья

@yulia_navalnaya
#негрустивсебудетхорошо

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