Журналист Иван Голунов о том, как люди спасли его от тюрьмы

14:35:12. 6 июня. Прошло два года с момента, который полностью разделил мою жизнь. Недавно в ресторане, все официанты подошли к соседнему столику, и стали петь "Happy birthday to You", фейерверки, хлопушки...И мне говорят: "вот у тебя через несколько дней тоже будет День рождения". Хочется отмахнуться от этой мысли, но это именно так. Сейчас бы я сидел не дома перед компьютером, а в какой-нибудь моршанской колонии, с хрипом по видеосвязи доказывая в суде, что я никогда даже не употреблял наркотики.



Наркотики - зло, которое разрушает людей и семьи. Для борьбы с этим злом государство дало полиции очень широкие полномочии. Полицейским чтобы доказать сбыт даже не нужно фиксировать сделку, а просто "обнаружить" электронные весы. Но зачастую этим злоупотребляют иногда для статистики, иногда чтобы заработать. Наркотические статьи стали легким способом решить проблему. И это омерзительно, когда сотрудники полиции фальсифицируют уголовные дела, ломая жизни людей.



Наверное, я идеалист. Когда в УВД по ЗАО от меня требовали: давай сотрудничать, признай вину, скажи кто употребляет наркотики, суд это учтет и даст небольшой срок, я ответил: "Я не совершал ничего незаконного. Мне не в чем признаваться. Это вам потом нужно будет смотреть в глаза своим детям", и тут же подумал какой бессмысленный пафос от человека, которого ведут в наручниках. Мне говорили: "Система не может просто так отступить. Поэтому давай признаем хранение наркотиков и будет условный срок". Но я опять начал упираться: какого хрена я должен признавать то, чего никогда не было. Потом было "Никого не накажут, пошумит и забудут". Но я не могу забыть людей, которые поддерживали меня находясь на Петровке, 38, в Хабаровске, Нижнем Тагиле, в Буэнос-Айресе.



Я благодарен каждому человеку, который переживал за меня, писал в социальных сетях и СМИ, выходил с одиночными пикетами, на митинги, рассказывал друзьям, раздавал воду около Никулинского суда, задавал и задавался вопросами. Это фантастическая история, которая могла произойти только в кино. Мне до сих пор сложно представить, что это произошло со мной. Кто я вообще такой? Обычный журналист, большинство людей, даже не читали моих текстов. Многие раньше даже не знали о моем существовании, никогда прежде не выходили на улицы. Люди выходили против произвола полиции, представив, что на моем месте мог оказаться он, его девушка или знакомый, независимо от того, кто ты журналист, курьер службы доставки, чиновник. Каждый выходил за себя, но этим вы спасли меня.



Я буду делать, все чтобы никто из нас больше не оказался в такой ситуации. Чтобы не было подбросов и сфабрикованных уголовных дел. Чтобы не было "подставных" понятых. Чтобы наказаны были не только исполнители, но и те, кто был инициатором этого. Чтобы сотрудники правоохранительных органов не стеснялись говорить знакомым свое место работы, а гордились им.



Когда на улице подходят люди: "Привет! Я выходил за тебя в Астрахани", я отвечаю: "Спасибо!", но каждый раз у меня ком в горле. От осознания с каким невероятными людьми я живу рядом! Мое дело - это общая победа общества. И этих побед будет больше и больше. Вместе мы сила! Каждый из нас невероятно сильный и смелый человек, вместе мы сможем изменить то, что кажется совершенно невозможным!



Кому-то этот текст покажется очень пафосным, но сложно передать эмоции, которые я испытываю в этот день. Спасибо каждому из вас!



