Бизнесмен Аркадий Майофис о путешествии в Цфат

Заметки восторженного идиота.

Ну влюбчивый я — и в людей, и в места.

Вот, например, Цфат.

Место силы, так сказать. Вся каббала там. Почитательница ее, Мадона, по преданиям, четыре цены за халупу в центре старого города предлагала (а там и от одной цены богачи стонут), но ей хозяин не продал - не поверил в искренность чувствований потому что. А поверил бы, за три бы отдал.

Шутка.

Из города с одной стороны видна гора Хермон, иногда заснеженная, а с другой гладь озера Кинейрет. Красота неописуемая!

Городу больше двух тысяч лет. Говорят, его основал сын Ноя.

И это один из четырех святых для иудаизма городов, наряду с Иерусалимом, Хевроном и Тверией.

Это все можно где угодно прочитать.

Лет 8 назад я уже бывал в Цфате. Было интересно, но не торкнуло. А тут с нами была Аня Нисневич. И не то, чтобы она меня поразила какими-то историческими фактами и датами (после запоминания даты ледового побоища мой мозг бастует), но с ее помощью мы обратили внимание на людей - их лица, их неторопливое бытование. И в какой-то момент я реально почувствовал себя в другой реальности, и это ощущение было сильным.

А вечером мы, такие торкнутые, пошли в гости к художнице Маше Орлович. Она участвует в открыточном проекте yoffi, так и познакомились.

Во время "короны", когда все должны были сидеть по домам, она не могла видеться со своей мамой. Чтобы получить право на выход из дома, она устроилась в цфатский дом престарелых, и стала ухаживать за стариками, а заодно и помогать маме. В доме престарелых Маша начала рисовать своих подопечных, и эти совершенно потрясающие по своим эмоциям работы она нам показывала. А еще познакомила со своим мужем.

Тут я должен на вас многообещающе и интригующе посмотреть.

Алекс Розенблат (скоро вам захочется найти его в фэйсбуке, но такие люди там не водятся).

Когда-то он закончил консерваторию в Свердловске по классу "фортепиано". Уже в Израиле в Иерусалимской Академии музыки получил вторую степень. А потом и третью - его докторская диссертация была посвящена музыке арабо-англиканских церквей (последнее словосочетание рекомендую прочитать не менее трех раз). А еще постдокторат в Ванкуверском университете, а еще учеба в Амстердаме на реставратора и настройщика клавесинов. Вообше клавесину он отдал лет 25 своей жизни, будучи востребованным концертирующим клавесинистом. Сейчас, в основном, преподает и занимается наукой в области этномузыкологии.

Мы слушали францускую музыку 16 века в исполнении Алекса, рассматривали картины Маши, говорили о музыкальных предпочтениях арабоангликанцев, и я впервые за 5 лет жизни в Израиле не доел селедку.

А утром мы пошли покупать местный сыр и хлеб. По дороге попали на какую-то пятничную ярмарку. Нас громко и доброжелательно начал приветствовать большой одноглазый мужик. Оказалось, что это бывший мэр Цфата, потерявший глаз во время боев войны Судного дня...



