Философ Григорий Юдин о столицах и провинциях

В политических режимах, имеющих общие черты с российским, созрела интересная закономерность. Во всех них космополитично настроенной (левой и либеральной) столице удаётся выбрать своего мэра, который становится серьёзным противовесом ультраконсервативному правителю с автократическими замашками.



В Венгрии Гергей Карачонь объединил вокруг себя оппозицию и имеет приличные шансы убрать Орбана в следующем году. В Турции сразу два главных города выбрали оппозиционных мэров, и оба они сейчас имеют преимущество над Эрдоганом в преддверии выборов через два года. В Польше Рафал Тшасковский хотя и не выиграл у Дуды, но набрав почти 50% явно стал заметным барьером на пути наиболее радикальных планов правящей партии, которая также имеет сомнительные перспективы в 2023 году.



В 2013 году у меня были твёрдые доказательства, что Алексей Навальный выходил во второй тур выборов в Москве, и уверенность, что второй тур он бы выиграл (единороссы почти никогда не выигрывали вторых туров после неожиданных первых, там совсем другая мобилизация). Но тогда было ощущение, что поражение Кремля на мэрских выборах в Москве – дело времени, и не так важно, случится ли это в 2013 году. Тенденция была ясна, и она никуда не делась – но вот условия с тех пор сильно изменились, и цена тех выборов теперь выглядит иначе.



Всё это свидетельствует о колоссальной значимости формальной позиции в системе – даже если у неё не так много полномочий. Если вам нужен ответ на вопрос «зачем же они всех закрывают, это же совсем неопасные люди» - то вот он. По мере того, как растёт перекос представительства (а он растёт), даже один официальный представитель в органах власти, даже один Гудков/Галямина/Бондаренко становится центром консолидации оппозиции, не говоря уже о небольшой фракции. Потому что за его спиной автоматически оказывается не его собственный электорат, а большая часть страны, которой не давали голоса. Понятно, депутат парламента – не то же самое, что глава столицы, но чем больше народу вы выдавили за пределы системы представительства, тем больше становится вес тех, кто там появляется. Поэтому да, выборы в Думу важны – как бы вас ни пытались убедить в обратном. И политический вес этих людей намного больше, чем следует из каких-нибудь опросов.



И ещё одно связанное наблюдение: в Польше, Турции и Венгрии правящая группировка, теряя столицу, активно разжигает противопоставление между «столицей и страной», которое превращается в культурную войну. В России этого, как ни странно, нет. То есть мы все знаем, что Москве скоро будут давать в глаз за одну прописку (и правильно сделают – мало кто страдает от самодурства символической «Москвы» так, как сами москвичи). Однако культурной войны в России пока нет – напротив, при всей нелюбви к ней, Москва продолжает выступать трендсеттером, и появляющиеся в ней настроения, как круги по воде, расплываются в стороны. Кстати, отношение к ЕР в Москве не сильно отличается от других городов.



