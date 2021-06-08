Адвокат Анна Ставицкая о методах давления в тюрьме

У меня было несколько подзащитных, которые под давлением вынуждены были признать вину. Одного похитили как только он переступил порог СИЗО Москвы, посадили в машину, надели на голову мешок и несколько дней везли в Таджикистан. Там по телевидению показали запись его ,,признания,,, где он рассказал, как вышел из СИЗО Москвы и его непреодолимо потянуло на родину в Таджикистан. Надо отметить, что до этого два года мы боролись за то, чтобы его не экстрадировали в Таджикистан и победили. Так вот, в обращении по телевидению он сказал, что вышел из СИЗО, никому из близких и адвокату не сказал об освобождении, поехал на местный рынок. У своих соотечественников взял денег и начал путешествие в Таджикистан своим ходом. Пересек со справкой об освобождении, без паспорта ( паспорт был у меня) несколько границ разных государств, прямиком пришел в местное КГНБ и сдался властям, тк хотел признаться в совершенных деяниях. Его так эти деяния мучали, что он не мог держать все это внутри себя и пришел к властям выговориться. На видео выглядел спокойным и говорил "убедительно". Позднее он мне рассказал, что вынужден был записать такое обращение, так как его пытали. И сделать он ничего не мог. Европейский Суд признал, что моего подзащитного похитили и видео посчитал недостоверным доказательством, полученным под пытками. Это дело-детектив. Может потом мемуары напишу:) Сейчас с моим подзащитным все хорошо, он в безопасности, мы победили!!! Все кто осуждает Романа, могу сказать, что никому не желаю оказаться в его ситуации. И никому не на пользу превращаться в прокурора, не зная всех вводных и осуждая без вины! Сил Роману и победы!