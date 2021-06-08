Художник Катя Марголис о Романе Протасевиче

Слушать— тем более.
Бедный мальчик, бедные наши дети—талантливые идеалисты, выросшие в современном открытом мире технологий, залога новой свободы и горизонтальных человеческих связей, и оказавшиеся под прессом в безвременьи стареющих, и от этого ещё более жестоких, диктаторов.
Только и вспоминать Коржавина.
Мужчины мучили детей.
Умно. Намеренно. Умело.
Творили будничное дело,
Трудились — мучили детей...
....
Они хватались за людей.
Они молили. И любили.
Но у мужчин «идеи» были,
Мужчины мучили детей.
Я жив. Дышу. Люблю людей.
Но жизнь бывает мне постыла,
Как только вспомню: это — было!
А когда не «было», а есть— сейчас, live, в прямом эфире...
Смотреть этот садистский спектакль не надо. Отвернуться — нельзя.
Пусть будет стоп-кадр
Оригинал : https://www.facebook.com/katia.margolis: