Художник Катя Марголис о Романе Протасевиче

Смотреть человека под пытками— невозможно, недостойно и незачем.Слушать— тем более.Бедный мальчик, бедные наши дети—талантливые идеалисты, выросшие в современном открытом мире технологий, залога новой свободы и горизонтальных человеческих связей, и оказавшиеся под прессом в безвременьи стареющих, и от этого ещё более жестоких, диктаторов.Только и вспоминать Коржавина.Мужчины мучили детей.Умно. Намеренно. Умело.Творили будничное дело,Трудились — мучили детей.......Они хватались за людей.Они молили. И любили.Но у мужчин «идеи» были,Мужчины мучили детей.Я жив. Дышу. Люблю людей.Но жизнь бывает мне постыла,Как только вспомню: это — было!А когда не «было», а есть— сейчас, live, в прямом эфире...Смотреть этот садистский спектакль не надо. Отвернуться — нельзя.Пусть будет стоп-кадр