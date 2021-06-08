Close

Художник Катя Марголис о Романе Протасевиче

08.06.2021

Смотреть этот садистский спектакль не надо. Отвернуться — нельзя
Смотреть человека под пытками— невозможно, недостойно и незачем.
Слушать— тем более.

Бедный мальчик, бедные наши дети—талантливые идеалисты, выросшие в современном открытом мире технологий, залога новой свободы и горизонтальных человеческих связей, и оказавшиеся под прессом в безвременьи стареющих, и от этого ещё более жестоких, диктаторов.

Только и вспоминать Коржавина.

Мужчины мучили детей.
Умно. Намеренно. Умело.
Творили будничное дело,
Трудились — мучили детей...
....
Они хватались за людей.
Они молили. И любили.
Но у мужчин «идеи» были,
Мужчины мучили детей.

Я жив. Дышу. Люблю людей.
Но жизнь бывает мне постыла,
Как только вспомню: это — было!

А когда не «было», а есть— сейчас, live, в прямом эфире...
Смотреть этот садистский спектакль не надо. Отвернуться — нельзя.
Пусть будет стоп-кадр

May be an image of one or more people and text that says '21:39 H MCK велесьисейчас интервью C арестованным протасевичем показали HA гоств +15 россияне назвали лучшими бизнесменами алицкого дурова динина'

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.